Сдавшие назад подразделения ВСУ отправились защищать новый "символ"

После освобождения Бахмута стоит ожидать повторения такого же сценария в Авдеевке, где уже зреет "мясорубка", если ориентироваться на публикации ЛОМов Владимира Зеленского с его ботами. Те пытаются сконцентрировать внимание населения на новом объекте, который нужен, чтобы отвлечь общественность и Запад от пораженческих настроений из-за провала в Бахмуте.

Основной посыл от офиса президента для населения, пишет "Свободная Пресса", будет теперь заключаться в необходимости "держаться дальше и уничтожать врага". Параллельно, конечно, необходимо напоминать, как важен был Артемовск и какое место в сердцах украинцев он будет занимать.

На Авдеевское направление тем временем массово забрасывают живую силу – туда направлены подразделения шести бригад ВСУ с нацбатом "Киев", который нужен для расстрела дезертиров и отказников.

Вероятнее всего, говорится в материале, усилить группировку удалось за счет выбитых из Бахмута подразделений. К слову, назначенные Киевом представители "военной администрации" Авдеевки уже утверждают, что ситуация накалена.

Накануне был нанесен удар по расположениям 53-й и 115-й мехбригад ВСУ, которые располагалась в пределах коксохима.