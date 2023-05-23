В ЕС пообещали наказать Венгрию за блокировку военного транша Украине

Будапешту начали открыто угрожать

Проблема, вызванная решением Венгрии заблокировать введение очередного военного транша для Украины из Европейского фонда мира, имеет место быть, однако ее в скором времени решат, пообещал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Таким образом еврокомиссар отреагировал на решение Будапешта, воспротивившегося решению Евросоюза о расширении военных ресурсов для Украины в стремлении продолжить конфликт против РФ. Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто указывал, что страна решительно протестует против поставок оружия на Украину.

Боррель выразил сожаление из-за сложившихся реалий, однако подчеркнул, что Евросоюз "решит эту проблему", так как считает блокирование военной помощи для ВСУ недопустимым.

Ранее еврокомиссар сообщал, что в европейских странах началась подготовка украинских летчиков по пилотированию истребителей четвертого поколения F-16. В скором времени они будут переданы Киеву.