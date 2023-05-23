В ЕС пообещали наказать Венгрию за блокировку военного транша Украине

В ЕС пообещали наказать Венгрию за блокировку военного транша Украине
Philipp von Ditfurth/www.globallookpress.com
Будапешту начали открыто угрожать

Проблема, вызванная решением Венгрии заблокировать введение очередного военного транша для Украины из Европейского фонда мира, имеет место быть, однако ее в скором времени решат, пообещал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Таким образом еврокомиссар отреагировал на решение Будапешта, воспротивившегося решению Евросоюза о расширении военных ресурсов для Украины в стремлении продолжить конфликт против РФ. Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто указывал, что страна решительно протестует против поставок оружия на Украину.

Боррель выразил сожаление из-за сложившихся реалий, однако подчеркнул, что Евросоюз "решит эту проблему", так как считает блокирование военной помощи для ВСУ недопустимым.

Ранее еврокомиссар сообщал, что в европейских странах началась подготовка украинских летчиков по пилотированию истребителей четвертого поколения F-16. В скором времени они будут переданы Киеву.

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