Запад слишком много вложил в своего вассала, чтобы оставлять все России

Штаты никогда не примут поражение Киев, однако в случае провала направят на Украину контингент НАТО для проведения военной операции. Такое мнение выразил бывший советник руководителя Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

В аппарате Белого дома сохраняется проукраинская позиция, несмотря на весь публичный скептицизм. Магкрегор полагает, что такие настроения и предопределяют действия администрации Джо Байдена, что выльется в ведение военного контингента НАТО на Западную Украину. Основная цель – спасти Владимира Зеленского от полного уничтожения.

Теперь в Вашингтоне открыто говорят о невозможности для ВСУ одержать победу, указывает аналитик. Критичность положения украинской армии повлияет на администрацию в Киеве, которая будет на волоске от гибели. В таком случае Запад решится на интервенцию.

Идеальный сценарий, отметил Макгрегор – дипломатическое урегулирование с объявлением нейтрального статуса Украины, как предлагала Россия до обострения ситуации. Однако Запад упустил такую возможность.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что спецфонд ЕС уже получил счет в 10 миллиардов евро за военную поддержку Киева, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".