Киев пригрозил вторгнуться в другие регионы России

Киев пригрозил вторгнуться в другие регионы России
Фото: wikimedia.org
Украинцы пообещали, что это будет "постоянным процессом"

Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что в будущем Россия столкнется с новыми атаками на приграничные регионы. Он пригрозил, что прорывы обороны будут и в других областях до тех пор, пока продолжается спецоперация на Украине.

Данилов анонсировал заход диверсантов в Брянскую, Курскую, Воронежскую и другие области. По его словам, россияне не могут постоянно чувствовать себя в безопасности.

"Более того, я уверен, что это будет постоянный процесс к нашей победе", – заявил он в эфире телемарафона.

Официально Киев отвергает причастность к диверсионной атаке на Белгородскую область. Российская сторона уверена, что к инциденту причастна Украина и западные государства. Запред Совбеза Дмитрий Медведев указывал, что именно они занимались финансированием диверсионных групп, сообщает RT

Ранее в Белгородской области после захода ДРГ отменили режим контртеррористической операции, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

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