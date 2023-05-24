Киев пригрозил вторгнуться в другие регионы России

Украинцы пообещали, что это будет "постоянным процессом"

Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что в будущем Россия столкнется с новыми атаками на приграничные регионы. Он пригрозил, что прорывы обороны будут и в других областях до тех пор, пока продолжается спецоперация на Украине.

Данилов анонсировал заход диверсантов в Брянскую, Курскую, Воронежскую и другие области. По его словам, россияне не могут постоянно чувствовать себя в безопасности.

"Более того, я уверен, что это будет постоянный процесс к нашей победе", – заявил он в эфире телемарафона.

Официально Киев отвергает причастность к диверсионной атаке на Белгородскую область. Российская сторона уверена, что к инциденту причастна Украина и западные государства. Запред Совбеза Дмитрий Медведев указывал, что именно они занимались финансированием диверсионных групп, сообщает RT.

Ранее в Белгородской области после захода ДРГ отменили режим контртеррористической операции, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".