Появились новые подробности атаки ДРГ на Белгородскую область

Появились новые подробности атаки ДРГ на Белгородскую область
Фото: соцсети
Украинцы признались, что помогали нападавшим

Украинские источники утверждают, что во время атаки диверсантов на Белгородскую область, ВСУ всегда находились поблизости, но не пересекали границу между Россией и Украиной. Об этом пишет The New York Times. 

По словам осведомителей, украинские военные оказывали поддержку, защищая границу в случае российской контратаки. При этом ни один действующий солдат ВСУ на территорию России не заходил.

Источники в Киеве утверждают, что ДРГ понесла потери, но не такие большие, чтобы сказаться на их боеспособности. Точное количество погибших он называть не стал. 

При этом сами диверсанты утверждают, что во время боестолкновений в Белгородской области они якобы "уничтожили российскую пехотную роту". Американские журналисты отметили, что получить подтверждение этой информации невозможно. 

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что в пунктах временного размещения остается порядка 550 человек, которых ранее эвакуировали из Грайворонского района, передает "Свободная пресса". 

Источник: The New York Times ✓ Надежный источник
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