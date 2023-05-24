Главком ВСУ получил серьезное ранение после удара России

Главком ВСУ получил серьезное ранение после удара России
Валерий Залужный. Фото: Ukrainian Presidential Press Off/www.globallookpress.com
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Вернуться к работе Залужный уже не сможет

Главнокомандующий украинскими силами Валерий Залужный был серьезно ранен в голову при ракетном ударе ВС России по командному пункту ВСУ в начале мая. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в силовых структурах.

Согласно приведенным данным, после ранения главком ВСУ перенес трепанацию черепа. Источник сообщает, что главнокомандующий украинской армией будет жить, однако выполнять свою работу на посту уже не сможет.

Новость дополняется.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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