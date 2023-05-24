Главком ВСУ получил серьезное ранение после удара России

Вернуться к работе Залужный уже не сможет

Главнокомандующий украинскими силами Валерий Залужный был серьезно ранен в голову при ракетном ударе ВС России по командному пункту ВСУ в начале мая. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в силовых структурах.

Согласно приведенным данным, после ранения главком ВСУ перенес трепанацию черепа. Источник сообщает, что главнокомандующий украинской армией будет жить, однако выполнять свою работу на посту уже не сможет.

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