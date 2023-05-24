В НАТО произошел скандал из-за поставок F-16 для Украины

Решение Байдена нравится не всем

Французский генерал Жан-Бернар Пинатель заявил, что за решением Белого дома передать Украине истребители четвертого поколения F-16 стоит попытка Вашингтона скрыть все имиджевые потери, вызванные переходом Артемовска под контроль россиян.

Генерал указал, что среднесуточные потери украинской армии в боях за Бахмут доходили до тысячи человек. Проигрыш в битве за город открыл ВС России выход к последним крупнейшим городам в ДНР – Славянску и Краматорску.

Ситуация может ударить по моральному духу ВСУ и союзников Киева, чьи медиа трещали о неизбежности контрнаступательных действий украинской армии, которой передали тяжелые танки.

Пинатель указал, что отправка самолетов, к тому же, соответствует интересам Белого дома. Новость должна отвлечь внимание европейских и американских медиа от потери Бахмута. Впрочем, вряд ли новое приобретение позволит Украине одержать победу.



"Самолеты на вооружении больше сорока лет, и у них отсутствуют шансы против С-400. Обеспечить превосходство в воздухе они тоже не смогут. Одно дело – летать на самолете. Другое – принимать на нем бой", – высказался генерал.