Для пиара у Киева все средства хороши

Киев до сих пор преследует планы по контрнаступлению на позиции российских войск. Вероятнее всего, план будет подкорректирован, и все-таки ВСУ выберут главное направление удара – в ДНР, считает военный эксперт Андрей Клинцевич.

В боях на Бахмутском направлении потери украинской армии составили до 50 тысяч человек убитыми (вдвое больше раненых). Мобилизационный ресурс в стране практически исчерпан. Украине придется воевать тем, что есть. Если ранее приоритетным направлением для удара считались Крым и Запорожская область, то теперь, с учетом эшелонированной обороны РФ, противник посчитает такую акцию безумством.

Киеву остро необходима вариация с максимальным пиаром в медиа. Такого удалось добиться за счет захода ДРГ в Белгородскую область. Противник нуждается в операции под прикрытием заложников. И здесь нет варианта лучше, чем формирование группировки для атаки на Донецк через авдеевский укрепительный район, расположенный рядом со столицей Донецкой Народной республики. Он пролегает через кольцевую трассу.

Резкий заход в жилой массив после артиллерийского обстрела и "окапывание" в многоэтажных домах под прикрытием мирного населения – как раз то, что нужно Зеленскому. Противника будет сложно выбить оттуда, еще тяжелее будет обезопасить гражданских. Ведь ВС РФ не смогут "бомбить" по врагу.

"На весь мир они будут трубить о "перемоге": захватили Донецк", – высказался Клинцевич.

У Запада появится своеобразный предлог для расширения военной помощи для ВСУ – включая передачу техники.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", ВСУ обстреляли группу журналистов, работавших у контрольно-пропускного пункта "Грайворон" в Белгородской области. Пострадавших нет.