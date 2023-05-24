Зеленский готов пойти на самый грязный прием - СМИ

Зеленский готов пойти на самый грязный прием - СМИ
Владимир Зеленский. Фото: Chris Emil JanÃŸEn/www.globallookpress.com
Для пиара у Киева все средства хороши

Киев до сих пор преследует планы по контрнаступлению на позиции российских войск. Вероятнее всего, план будет подкорректирован, и все-таки ВСУ выберут главное направление удара – в ДНР, считает военный эксперт Андрей Клинцевич.

В боях на Бахмутском направлении потери украинской армии составили до 50 тысяч человек убитыми (вдвое больше раненых). Мобилизационный ресурс в стране практически исчерпан. Украине придется воевать тем, что есть. Если ранее приоритетным направлением для удара считались Крым и Запорожская область, то теперь, с учетом эшелонированной обороны РФ, противник посчитает такую акцию безумством.

Киеву остро необходима вариация с максимальным пиаром в медиа. Такого удалось добиться за счет захода ДРГ в Белгородскую область. Противник нуждается в операции под прикрытием заложников. И здесь нет варианта лучше, чем формирование группировки для атаки на Донецк через авдеевский укрепительный район, расположенный рядом со столицей Донецкой Народной республики. Он пролегает через кольцевую трассу.

Резкий заход в жилой массив после артиллерийского обстрела и "окапывание" в многоэтажных домах под прикрытием мирного населения – как раз то, что нужно Зеленскому. Противника будет сложно выбить оттуда, еще тяжелее будет обезопасить гражданских. Ведь ВС РФ не смогут "бомбить" по врагу.

"На весь мир они будут трубить о "перемоге": захватили Донецк", – высказался Клинцевич.

У Запада появится своеобразный предлог для расширения военной помощи для ВСУ – включая передачу техники.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", ВСУ обстреляли группу журналистов, работавших у контрольно-пропускного пункта "Грайворон" в Белгородской области. Пострадавших нет.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
новости партнеров

Киев пригрозил вторгнуться в другие регионы России

Украинцы пообещали, что это будет "постоянным процессом"

Появились новые подробности атаки ДРГ на Белгородскую область

Украинцы признались, что помогали нападавшим

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей