Контрнаступления не будет: у ВСУ появились большие проблемы

Операцию могут сдвинуть на неопределенный срок

Бывший советник экс-президента Украины Кучмы Олег Соскин утверждает, что рассчитывать на начало украинского контрнаступления не стоит, как минимум, до следующего года. По его словам, сейчас украинцам категорически не хватает для этого оружия.

Соскин напомнил о словах начальника ГУР Буданова, который предупреждал, что в мае ВСУ уже доберутся до Крыма, однако этого так и не прозошло, сообщает Общественная служба новостей.

"Не хватает и людей, и танков, и артиллерии, и БТРов, и БМП. Нет самолетов и ракет в большом объеме. А раз этого всего нет – то надо ждать осень", – отметил бывший чиновник.

Эксперт подчеркнул, что наступать осенью – тоже плохая идея из-за непогоды. В таком случае украинская операция сдвигается на неопределенный срок, пишет URA.RU. При этом Соскин утверждает, что начать контрнаступление ВСУ могут лишь при одном условии – генштаб должен разработать в действительности гениальный план.

Ранее советник Офиса президента Украины Подоляк заявлял, что украинское контрнаступление уже началось – оно якобы идет по отдельным направлениям последние несколько дней, сообщает телеканал "360".