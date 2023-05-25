"Упал обессиленный": глава ГУР Украины получил тяжелое ранение

Военный остался жив

Глава украинской разведки Кирилл Буданов был тяжело ранен во время боев в зоне СВО. Об этом он сам рассказал в интервью украинским журналистам.

По словам разведчика, у него были пробиты шея и спина. Он пытался покинуть фронтовую зону своим ходом и прошел "на адреналине" где-то 5 км.

"Потом упал обессиленный", – отметил он.

Буданов также рассказал, что до сих пор в его теле остается осколок от противопехотной мины. Всего у него было три ранения, а самым тяжелым оказалось под сердцем. Сейчас, уверяет он, его жизни ничего не угрожает. Когда именно произошел инцидент он не уточнил.

Такое заявление глава ГУР сделал после сообщений о тяжелом ранении Валерия Залужного. Ранее RT сообщал, что главком ВСУ перенес трепанацию черепа и больше не сможет выполнять свои должностные обязанности.

Официально украинские власти не подтверждают информацию, хотя некоторых чиновников в последнее время стали чаще подлавливать за публикацией фейковых фото военного, передает "Свободная пресса".

На фоне проблем с командованием многие считают, что новым главкомом ВСУ могут стать командующий силами территориальной обороны Игорь Танцюра или командующий сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".