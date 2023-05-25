Зеленский попытался убить главкома ВСУ Залужного - политолог

Зеленский попытался убить главкома ВСУ Залужного - политолог
Ukraine Presidency/Ukraine Presi/www.globallookpress.com
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В Киеве не терпят политических оппонентов - буквально насмерть

Власти Украины пытаются убедить общественность, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в полном порядке. Однако выложенный в качестве подтверждения пост с фотографией главкома датирован еще 2 мая – пропажу такое фото вовсе не объясняет.

Ранее один из источников в силовых структурах сообщил СМИ, что Залужный попал под ракетный удар в Херсонской области и получил серьезнейшее ранение – он уже перенес трепанацию черепа.

Популярна версия, что Залужного хотел убрать Владимир Зеленский, ревнитель и хранитель политических рейтингов, в которых стремится занять первое место путем зачистки оппонентов. Не исключено, считает политолог Владимир Корасев, что ради этого Киев открыл по своему главкому "френдли файр".

На восстановление главкома уйдет масса времени. К тому же, Залужному обеспечены тяжелые проблемы с головой до конца жизни. Поэтому на публике он появится очень нескоро. 

Впрочем, считает Карасев, моральный дух украинской армии вряд ли будет разбит, даже если о случае с Залужным прознает каждый солдат ВСУ. Политолог видит в этом даже выгоду для вооруженных сил противника: устранение Киевом главнокомандующего спровоцирует разрушение мобилизационной системы и станет одной из причин для скорого завершения конфликта. А солдаты хотят вернуться домой.

Источник: Политэксперт ✓ Надежный источник
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