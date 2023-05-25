Зеленскому выставили огромный счет за потерю Артемовска

Зеленскому выставили огромный счет за потерю Артемовска
Владимир Зеленский. Фото: Emil JanÃŸEn/www.globallookpress.com
Вливания Запада не окупились

Украинская администрация должна "выложить карты на стол", если РФ продолжит выдавать военные успехи на поле боевых действий. Киев должен быть готов к тому, что в таком случае ВСУ перестанут подчиняться режиму Владимира Зеленского, пишут журналисты хорватского издания Advance.

Автор материала полагает, что Зеленский до последнего тянул историю с мифом о "фортеции" Бахмута как о неприступном городе, защищенном ВСУ. Запад вполне поверил, однако затем пришлось оправдываться за потерю наиболее боеспособных частей в Артемовске.

"Где же многообещающее наступление украинских войск? Ждать теперь нечего, Киев должен выкладывать все карты. Иначе придется садиться за переговоры с Россией – которая может идти вперед после победы в Бахмуте. Сдержать такой натиск Зеленский не сможет. Смог бы, если бы не кормил месяцами историями о "крепости Бахмуте". Теперь армия может пойти на бунт против Киева", – делает вывод автор.


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