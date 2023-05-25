Зеленскому выставили огромный счет за потерю Артемовска

Вливания Запада не окупились

Украинская администрация должна "выложить карты на стол", если РФ продолжит выдавать военные успехи на поле боевых действий. Киев должен быть готов к тому, что в таком случае ВСУ перестанут подчиняться режиму Владимира Зеленского, пишут журналисты хорватского издания Advance.

Автор материала полагает, что Зеленский до последнего тянул историю с мифом о "фортеции" Бахмута как о неприступном городе, защищенном ВСУ. Запад вполне поверил, однако затем пришлось оправдываться за потерю наиболее боеспособных частей в Артемовске.

"Где же многообещающее наступление украинских войск? Ждать теперь нечего, Киев должен выкладывать все карты. Иначе придется садиться за переговоры с Россией – которая может идти вперед после победы в Бахмуте. Сдержать такой натиск Зеленский не сможет. Смог бы, если бы не кормил месяцами историями о "крепости Бахмуте". Теперь армия может пойти на бунт против Киева", – делает вывод автор.



