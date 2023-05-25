Команда Зеленского потеряла шанс на победу

Соединенные Штаты на официальном уровне сообщили, что не верят в возможности Украины. Глава генерального штаба США Марк Милли заявил, что Киев не способен выбить Россию из территорий, ставших ее субъектами в 2022 году.

Стратегическая цель ВСУ, указал Милли, не представляется возможной для достижения в ближайшее время. Вместе с тем военачальник подтвердил, что американская сторона призывала Киева не использовать технику США для ударов и атак по российским территориям.

Милли прокомментировал вылазку украинской ДРГ на Белгородскую область – генерал заявил, что не располагает точными данными, позволяющими утверждать, что украинские боевики использовали оружие американского производства, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня". Изучением снимком, сделанных в Белгородской области, занимаются в Пентагоне.