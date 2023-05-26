По Украине нанесли комбинированный удар

Стали известны последствия обстрела

Ночью по Украине был нанесен комбинированный удар, сообщают военкоры "Русской весны". Около часа ночи в сторону страны была отправлена первая группа беспилотников.

В это же время система оповещения граждан сообщила о воздушной тревоге в семи украинских областях. Позже она распространилась на всю территорию Украины, передает "Свободная пресса".

Источники сообщили, что с базы Оленья были подняты Ту-95, которые вышли к ракетному пусковуму рубежу. Как сообщает телеканал "360", запуск снарядов был намечен на промежуток времени между 2:30 и 3 часами утра.

По данным Общественной службы новостей, в ходе ударов были поражены целям в Киеве и Днепропетровске. Сообщается о ликвидации боевых установок, ЗРК и прочих орудий.