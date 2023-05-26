Запад нахамил Китаю в ответ на мирный план по Украине

Запад нахамил Китаю в ответ на мирный план по Украине
Ли Хуэй. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Сворачивать боевые действия Белый дом не собирается

Специальный представитель Китайской Народной республики по делам Евразийского региона Ли Хуэй в ходе турне по Европе призвал Брюссель добиться дипломатического урегулирования в украинском конфликте – с условием сохранения новых субъектов за Российской Федерацией, передает Wall Street Journal .

В материале говорится, что посыл посланника КНР был весьма ясным: союзники Соединенных Штатов должны призвать Киев и Москву к срочному прекращению боевых действий, чтобы не допустить расширения зоны конфликта. В Евросоюзе сражу же отвергли предложение Пекина, заявив, что Москва должна вывести все российские силы из Украины.

26 мая Ли Хуэй прибыл в российскую столицу, где ему предстоит встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавром и его замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным. Напомним, план Китая по урегулированию состоит из двенадцати пунктов, два из которых – прекращение огня и уважения интересов сторон в сфере безопасности.

Источник: The Wall Street Journal ✓ Надежный источник
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