Сворачивать боевые действия Белый дом не собирается

Специальный представитель Китайской Народной республики по делам Евразийского региона Ли Хуэй в ходе турне по Европе призвал Брюссель добиться дипломатического урегулирования в украинском конфликте – с условием сохранения новых субъектов за Российской Федерацией, передает Wall Street Journal .

В материале говорится, что посыл посланника КНР был весьма ясным: союзники Соединенных Штатов должны призвать Киев и Москву к срочному прекращению боевых действий, чтобы не допустить расширения зоны конфликта. В Евросоюзе сражу же отвергли предложение Пекина, заявив, что Москва должна вывести все российские силы из Украины.

26 мая Ли Хуэй прибыл в российскую столицу, где ему предстоит встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавром и его замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным. Напомним, план Китая по урегулированию состоит из двенадцати пунктов, два из которых – прекращение огня и уважения интересов сторон в сфере безопасности.