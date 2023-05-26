Киев побил рекорд по отсутствию политической скромности

Министерство обороны Украины открыто потребовала от западных союзников оказать немалую услугу – передать для воздушных сил страны 48 истребителей четвертого поколения F-16.

Оборонное ведомство Украины указало, что четырех эскадрилий "Боевых соколов" будет вполне достаточно для того, чтобы выполнить главную задачу, которую Киев возлагает на авиацию (которой пока нет).

Ранее украинская сторона уже намекала Западу на "несколько десятков" F-16. В ВСУ сообщили, что в перспективе желают полноценного укомплектования своих воздушных сил именно такими западными самолетами.

Ранее западные медиа заявили, что в деле о подрыве "Северных потоков" все яснее просматривается украинский след, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".