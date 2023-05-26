ВСУ начали бить по России дальнобойными ракетами

Тестируют ПВО противника, считают аналитики

Украинские войска нанесли удар по "Азовстали" в Мариуполе крылатой ракетой дальнего радиуса действия воздушного базирования Storm Shadow, сообщают в телеграм-каналах.

Как пишут "Военкоры Русской весны", за мгновение до взрыва жители Мариуполя услышали свист. Этому предшествовало сообщение о взлете украинской авиации для нанесения ракетных ударов – примерно в 20:00 по московскому времени самолеты взмыли в небо в мариупольском направлении.

Пока что цель применения дальнобойных ракет по такому объекту неясна. Однако ракеты стали часто прилетать в российский тыл. По мнению ряда аналитиков, украинские войск тестируют противовоздушную оборону россиян в преддверии наступления.



