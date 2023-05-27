Подоляка высмеяли за нарушенное обещание по Крыму

Политик оказался слишком самонадеянным

Ровно полгода назад советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждал, что к этому моменту уже будет спокойно ходить по Ялте. О нарушенном обещании ему напомнили в Крыму. Советник главы полуострова Олег Крючков отметил, что так и не смог найти политика в городе.

Подоляк говорил в беседе с украинскими журналистами 27 ноября, что приедет в Крым через полгода и расскажет, как обстоят дела на полуострове на самом деле.

"С утра хожу, ищу его по Ялте. Море, солнце, пальмы – есть, а Подоляка как не было, так и нет. Одним словом, мальчик, видимо, где-то потерялся в пути", – сказал Крючков.

Крымский чиновник отметил, что у Подоляка есть единственная дорога на полуостров, но для этого он должен передвигаться на автозаке и в наручниках. При этом конечной точкой назначения станет тюрьма или "психиатрическая палата".