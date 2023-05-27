Лидер дискредитировал себя

Страны Запада, устав от украинского конфликта, пойдут на ликвидацию президента Владимира Зеленского, уверен политолог Олег Иванников. Он отметил, что лидер самостоятельно подписал себе смертный приговор.

Эксперт напомнил, что некоторое время назад Зеленский заявил, что при себе у него всегда есть короткоствольное оружие. Этот факт США могут использовать, чтобы инсцинировать самоубийство главы Украины.

"Западу для того, чтобы обсуждать прекращение боевых действий с Россией, Зеленский не нужен. <...> Либо он покончит жизнь самоубийством, либо же его потихоньку помощники из этого же оружия и уничтожат", – заявил Иванников.

Он утверждает, что жизнь Владимира Зеленского полностью зависит от воли западных партнеров. Гарантии безопасности важны только в том случае, если президент не дискредитировал себя. А судя по последним заявлениям лидера, доверие к нему со стороны США и ЕС было полностью потеряно.