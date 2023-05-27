Украина предъявила требования для окончания СВО

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Советник главы ОП Михаил Подоляк отреагировал на требования по урегулированию конфликта, которые ранее выдвинула российская сторона. Он утверждает, что реалистичными являются только те условия, которые предоставляет Украина.
Всего Подоляк назвал шесть пунктов, которые нужны для окончания СВО. Это:
Так Подоляк отреагировал на слова замглавы российского МИД Михаила Галузина, который в числе условий для достижения мира назвал отказ Украины от стремления вступить в Евросоюз и НАТО, прекращение боевых действий украинскими силами и признание Киевом "новых территориальных реалий".
Глава государства сообщил, что прекрасно знает наперед о том, что желает сказать министр