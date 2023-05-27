Украина предъявила требования для окончания СВО

Украина предъявила требования для окончания СВО
Фото: IMAGO/Christian Spicker/www.globallookpress.com
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Всего Киев перечислил шесть пунктов

Советник главы ОП Михаил Подоляк отреагировал на требования по урегулированию конфликта, которые ранее выдвинула российская сторона. Он утверждает, что реалистичными являются только те условия, которые предоставляет Украина.

Всего Подоляк назвал шесть пунктов, которые нужны для окончания СВО. Это:

  1. вывод российских войск "с суверенной территории Украины",
  2. окончательное признание распада СССР и суверенитета стран, ранее в него входящих,
  3. выдача военных преступников,
  4. создание "буферной зоны на территории РФ с сокращением наступательного оружия",
  5. а также сбор международной конференции, которая будет следить за российским ядерным потенциалом,
  6. и выплата репараций Украине.

Так Подоляк отреагировал на слова замглавы российского МИД Михаила Галузина, который в числе условий для достижения мира назвал отказ Украины от стремления вступить в Евросоюз и НАТО, прекращение боевых действий украинскими силами и признание Киевом "новых территориальных реалий".

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