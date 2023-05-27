Иран накинулся на Зеленского после неосторожного заявления

Тегеран возмутили обвинения в свой адрес

Украинский президент Владимир Зеленский в минувшую среду заявил, что иранский народ "загоняют в темную сторону истории" все глубже и глубже из-за того, что иранские беспилотники каждую ночь терроризируют украинцев. Он обратился к иранским властям с вопросом, в чем их интерес в помощи России. Ответить ему решили в МИД Ирана.

Представитель ведомства Нассер Канаани обвинил Зеленского в артииранской пропаганде.

"Повторение президентом Украины бредовых заявлений против Исламской Республики Иран соответствует антииранской пропагандистской и медийной войне, направленной на привлечение как можно большего количества оружия и финансовой помощи из стран Запада", – приводит его слова Reuters.

Он также отметил, что президент Украины не привел ни одного докозательства того, что Россия действительно использовала иранские дроны в проведении СВО.

Журналисты отметили, что изначально Тегеран отрицал поставку "Шахедов" Москве, однако недавно иранские власти подтвердили, что передали некоторое количество беспилотников российской стороне, но до начала конфликта. При этом Киев утверждает, что иранские БПЛА сыграли важную роль в атаках России на их города и инфраструктуру.