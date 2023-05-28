Запад назвал следующую цель России после Бахмута

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После Бахмута российские войска, вероятнее всего, начнут развивать наступление в сторону Часова Яра, считают западные мозговые центры. Как пишет Military Watch Magazine, именно этот город станет ближайшей целью РФ в стремлении завершить оттеснение противника за границы Донбасса.
Часов Яр – именно тот город, в котором в настоящее время находится ставка командования украинской группировки "Восток". Он служил главным тылом для украинских сил, отступавших после поражения в Бахмуте. Однако укрепление города оставляет желать лучшего.
Сейчас украинское командование пытается в минимальные сроки укрепить собственные позиции в городе. Неспособность удержаться для группировки ВСУ, призванной сохранять под своим контролем город, будет означать, что у российских войск откроется дорога на Славянск и Краматорск.
Окончание конфликта не удовлетворит никого