Для полного оттеснения ВСУ из Донбасса остаются еще три города

После Бахмута российские войска, вероятнее всего, начнут развивать наступление в сторону Часова Яра, считают западные мозговые центры. Как пишет Military Watch Magazine, именно этот город станет ближайшей целью РФ в стремлении завершить оттеснение противника за границы Донбасса.

Часов Яр – именно тот город, в котором в настоящее время находится ставка командования украинской группировки "Восток". Он служил главным тылом для украинских сил, отступавших после поражения в Бахмуте. Однако укрепление города оставляет желать лучшего.

Сейчас украинское командование пытается в минимальные сроки укрепить собственные позиции в городе. Неспособность удержаться для группировки ВСУ, призванной сохранять под своим контролем город, будет означать, что у российских войск откроется дорога на Славянск и Краматорск.