Зеленский намерен "задушить" санкциями ближайшего соратника Кремля

Зеленский намерен "задушить" санкциями ближайшего соратника Кремля
Владимир Зеленский. Фото: Federico Gambarini/www.globallookpress.com
И показать Западу, что военных траншей мало не бывает

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил законодателям ввести санкционные меры в отношении Тегерана сроком на пятьдесят лет. Соответствующее постановление уже внесено в Раду.

Согласно приведенным данным, речь идет об "экономических" и иных ограничительных мерах, включая запрет на торговлю с Исламской республикой, приостановку транзита и авиасообщения, запрет на инвестирование для представителей украинского бизнеса и иные меры.

Ранее Зеленский обвинил Тегеран в стремлении "загнать в темную сторону истории" народ Ирана из-за применения Россией БПЛА иранского происхождения для ударов по критической инфраструктуре ВСУ.

В Иране прекрасно поняли ход Киева – в МИД Исламской республики сообщили, что президент постсоветской республики делает "бредовые заявления" в отношении ближневосточной страны, чтобы привлечь еще больше военной помощи со стороны Запада.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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