Противника уничтожили в его укрытии

Российские войска разнесли позиции противника на авдеевском направлении, застав ВСУ врасплох. Одна из атак началась с ударов боевого дрона – заряд ударил прямиком в цель – в укрытие противника.

Следом ВС РФ открыли минометный огонь и начали палить ствольной артиллерией, передает "Пятый канал". Как отмечает источник, аналогичным образом ранее было уничтожено одно из зданий на указанном направлении, где ранее располагался личный состав противника, а также гараж с их техникой.

В мае артиллерия россиян уничтожила склад боевых припасов противника в районе Авдеевки – личный состав ВСУ также был ликвидирован точными ударами.