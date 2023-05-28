"Огневой вал": артиллерия начала громить укрепления ВСУ в Авдеевке

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Российские войска разнесли позиции противника на авдеевском направлении, застав ВСУ врасплох. Одна из атак началась с ударов боевого дрона – заряд ударил прямиком в цель – в укрытие противника.
Следом ВС РФ открыли минометный огонь и начали палить ствольной артиллерией, передает "Пятый канал". Как отмечает источник, аналогичным образом ранее было уничтожено одно из зданий на указанном направлении, где ранее располагался личный состав противника, а также гараж с их техникой.
В мае артиллерия россиян уничтожила склад боевых припасов противника в районе Авдеевки – личный состав ВСУ также был ликвидирован точными ударами.
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