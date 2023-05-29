По Украине нанесли массированный удар

Больше всего атак было совершено на Киев

Минувшей ночью несколько регионов Украины подверглись атакам. Воздушная тревога была объявлена в центральной части страны, включая Киев. После этого в различных областях прогремели взрывы.

Сообщается, что первой система ПВО сработала в столице. Затем были зафиксированы атаки в Хмельницкой, Львовской, Одесской, Кировоградской и Полтавской областях, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Столичные власти утверждают, что в Киеве прогремели взрывы в Подольском, Святошинском и Голосеевском районе, сообщает телеканал "360". Позже они заявили, что атака на город была комбинированныой с использованием беспилотников и дальнобойных ракет.

"ПВО было выявлено и уничтожено более 40 воздушных целей, удары по Киеву не допущены", – утверждают украинские власти.

В Одессе после падения обломков начался пожар, поскольку обломки дрона упали в районе портовой инфраструктуры.

В Броварах Киевской области после ночного сбития беспилотников повреждены несколько домов – в них вылетели стекла, сообщил мэр города Игорь Сапожко.