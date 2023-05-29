Министр обороны Украины "слил" координаты авиабазы ВСУ

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Киевские власти могли ненароком выдать расположение авиационной базы под Хмельницким – там были расположены носители крылатых ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow, пишут военкоры "Русской Весны".
Как отмечает источник, ранее глава украинского оборонного ведомства выложил в соцсети открытку с изображением Су-24, несущего на борту "Шторм". В объектив камеры попала также эмблема седьмой авиабригады ВСУ в Староконстантинове (Хмельницкая область).
После публикации авиабаза ВВС ВСУ пережила страшнейший удар – уничтожено порядка пяти единиц авиатехники с военными хранилищами. Пожар до сих пор не стихает.
Администрация Хмельницкой области оказалась умнее министра обороны Алексея Резникова, продемонстрировавшего свой блестящий интеллект – дислокацию взлетной полосы она не назвала, равно как и решила не сообщать о ее уничтожении.
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