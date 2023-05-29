В офисе Зеленского произошел скандал из-за рассекреченных данных о ПВО

Киев грозит всей вертикали мерами за такую халатность

Советник администрации Владимира Зеленского Михаил Подоляк указал украинским государственным служащим и ЛОМам на запрет "хайпа" при объявлении воздушной тревоги в стране – те выкладывают в социальные сети видеоролики с работой систем ПВО и местами падения ракет, а также результаты атаки противника.

Подоляк с раздражением сообщил, что устал доводить информацию до каждого чиновника на уровне ОВА, а также мэров с блогерами о недопустимости подобных действий. Такие деяния, заявил советник офиса президента Украины, вполне тянут на злоупотребление закрытой информацией.

В Раде тем временем предлагают ввести арест на 15 суток за попытку публикации видеозаписей с работой противовоздушной обороны и выкладывание видео с прилетами.

Ранее "Русская Весна" сообщила, что ВС РФ наносят мощнейшие удары по военным объектам ВСУ. Используются баллистические и гиперзвуковые ракеты, передает РИА ФАН.