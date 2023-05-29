ВСУ упрямо утверждают, что смогли сбить все цели

В ходе массированной атаки по ВСУ и критической инфраструктуре противника Россия ударила по американской зенитно-ракетной системе Patriot. Официального подтверждения не дала ни одна из сторон. Киев, однако, заявляет, что РФ ударила "Искандерами-М", однако утверждает, что все баллистические ракеты якобы были сбиты.

После последней атака по американской батареи, которая была уничтожена гиперзвуковым вооружением, Киев решил усилить комплексы ПВО с помощью передвижных ЗРК NASAMS. В Сети появилось видео, на котором показаны траектории от полета семи зенитных ракет, запущенных практически в один момент.

Официальная информация отсутствует.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что полуостров полностью защищен от наземных атак ВСУ, заявив при этом, что может "гарантировать" безопасность в регионе от подобных ударов, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".