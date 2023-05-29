Киеву устроили публичный разбор

На Западе дали оценку ракетной атаке российских войск с применением беспилотников в нескольких регионах Украины, включая Киев. За сутки ВС РФ поразили аэродром с эскадрильей Су-24, которые несли на борту крылатые ракеты Storm Shadow.

В киевских Жулянах уничтожили пусковые установки ЗРК западного производства – по некоторым данным, украинские войска потеряли вторую батарею Patriot, переданного американцами. Зарубежные аналитики критикуют публичные заявления ЛОМов Киева и режима Владимира Зеленского. Украинский ГУР утверждает, что у Москвы "закончились ракеты".

Запад предупреждает украинскую разведку об ошибочности такого подхода: не стоит выдавать неверное количество крылатых и баллистических ракет у противника, равно как и работу его военно-промышленного комплекса с темпами и объемами производства. Искажение такой информации приведет к тому, что Киев, располагая неверными данными, не сможет из-за такого подхода трезво оценить потенциал России – и, как следствие, противостоять ей.