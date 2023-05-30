Против Зеленского решили открыть уголовное дело на Украине

Президента заподозрили в госизмене

Суд обязал Государственное бюро расследований начать досудебное расследование по факту возможной госизмены со стороны президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Гео Лерос.

Парламентарий утверждает, что президент Украины якобы назначил на работу в СБУ "российских агентов". Изначально открывать дело против Зеленского в ГБР отказались, из-за этого Лерос пошел в суд. Он пообещал, что накажет лидера и его соратников за госизмену.

Изначально Гео был в партии "Слуга народа", но его выгнали из фракции. После этого он начал активно критиковать Зеленского и его команду.