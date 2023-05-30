Надежды Украины на НАТО разбились вдребезги – СМИ

Киев оказался в сложном положении

Долгие годы западное сообщество будоражило фантазии киевских руководителей заверениями о том, что страну обязательно возьмут в Евросоюз и Североатлантический альянс. Однако сейчас "украинская мечта" практически развеялась. Как отмечают аналитики авторитетного зарубежного издания Reuters, шансы Киева стать частью натовского блока стремятся к нулю.



По данным издания, состоявшаяся недавно в Норвегии встреча руководителей МИДов стран-участниц НАТО ясно показала, что Киеву фактически не на что надеяться. Западные дипломаты пытаются сгладить ситуацию, однако очевидно, что многие союзники по военной коалиции резко против вступления Украины в блок.



Отмечается, что особо ярые политики требуют предоставить киевскому режиму "дорожную карту" для вступления на июльском саммите. При этом многие страны не готовы пойти на столь решительный шаг.



Автор соответствующей статьи считает, что Киеву отказали в возможности в ускоренном режиме пройти процедуру вступления в альянс, так как главные его игроки – США и Германия – опасаются начала полномасштабных военных действий между НАТО и Россией.

