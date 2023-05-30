Скалпы и Таурусы: Минобороны Украины обратилось с посланием к Берлину

Скалпы и Таурусы: Минобороны Украины обратилось с посланием к Берлину
Фото: www.unsplash.com
Киев идет на обострение

Руководители украинского государства пока не готовы избавиться от фантазий о "победе" над Армией России. Киевский режим продолжает требовать у западных кураторов новое вооружение, которое (по мнению украинцев) способно повлиять на развитие событий на полях СВО. С посланием к немецким властям обратился руководитель Министерства обороны Незалежной Алексей Резников.

Высокопоставленный украинец объявил, что незалежные вояки очень ждут помощи от своих "немецких братьев". Вооруженные силы Украины надеются получить от Германии мощные крылатые ракеты Таурус (Taurus). Дальнобойность этих снарядов составляет до полутысячи километров. Кроме того, от французских помощников Киев рассчитывает получить крылатые ракеты Скалп (SCALP).

Руководитель главного оборонного ведомства Украины посетовал, что берлинская администрация пока не приняла решение о поставке этого вооружения незалежным боевикам. При этом министр уверен, что появление такого оружия может существенно изменить ход проведения спецоперации, так как его дальность позволит наносить удары вглубь России. Бьющие на расстояние до 500 километров Таурусы способны долететь до Москвы.

Источник: Ouest France ✓ Надежный источник
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