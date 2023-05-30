Там украинцев обучали западные кураторы

За минувшие сутки бойцы Армии России успешно поразили центры принятия решений украинского противника. Такой информацией поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны. Как сообщил представитель министерства Игорь Конашенков, силами нашей армии по врагу был нанесен мощный групповой удар.



Отдельно отмечается, что на базах Вооруженных сил Незалежной противник вынашивал планы по осуществлению новых террористических атак на территории Российской Федерации. Действия украинцев тщательно контролировали западные кураторы.



Благодаря слаженной работе российских военных места дислокации террористов были уничтожены. Для выполнения этой задачи было использовано дальнобойное высокоточное вооружение воздушного базирования.



Как сообщает телеканал RT, все поставленные перед бойцами Вооруженных сил России цели были поражены.

