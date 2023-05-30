"Банда паразитов": Киев подняли на смех за конкурс по поставкам ВСУ

"Банда паразитов": Киев подняли на смех за конкурс по поставкам ВСУ
Фото: www.unsplash.com
Заявление украинского МИД поражает наглостью

Незалежные политики продолжают на разных уровнях требовать от европейских властей новое оружие и финансовую поддержку. Недавнее заявление замглавы украинского МИД Андрея Мельника привело в бешенство немецких интернет-пользователей.

Украинский дипломат решил сравнить уровень поддержки Вооруженных сил Незалежной со стороны Дании и Германии. Незалежный объявил: если учитывать показатели ВВП государств, Копенгаген в процентном соотношении дает Киеву намного больше, чем Берлин.

Жителей Германии такой подход вывел из себя. Люди напомнили, что Украина является самой коррумпированной системой в европейской зоне и не имеет права выпрашивать еще больше денег.

"Это что конкурс такой? Какие у вас сложные мыслительные процессы", "Ни цента больше для этой банды паразитов", – пишут в социальных сетях раздраженные немцы.

К слову, ранее стало известно, что Армия России нанесла удар по пунктам принятия решений ВСУ, где планировали новые теракты, передает телеканал "360".

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
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