Заявление украинского МИД поражает наглостью

Незалежные политики продолжают на разных уровнях требовать от европейских властей новое оружие и финансовую поддержку. Недавнее заявление замглавы украинского МИД Андрея Мельника привело в бешенство немецких интернет-пользователей.



Украинский дипломат решил сравнить уровень поддержки Вооруженных сил Незалежной со стороны Дании и Германии. Незалежный объявил: если учитывать показатели ВВП государств, Копенгаген в процентном соотношении дает Киеву намного больше, чем Берлин.



Жителей Германии такой подход вывел из себя. Люди напомнили, что Украина является самой коррумпированной системой в европейской зоне и не имеет права выпрашивать еще больше денег.

"Это что конкурс такой? Какие у вас сложные мыслительные процессы", "Ни цента больше для этой банды паразитов", – пишут в социальных сетях раздраженные немцы.

К слову, ранее стало известно, что Армия России нанесла удар по пунктам принятия решений ВСУ, где планировали новые теракты, передает телеканал "360".

