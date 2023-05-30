В США тремя словами размазали готового к атаке на Россию Зеленского

В США тремя словами размазали готового к атаке на Россию Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/www.globallookpress.com
С президентом давно не церемонятся

Глава киевского режима Владимир Зеленский регулярно рассказывает общественности о том, что в самое ближайшее время по позициям Армии России будет нанесен "сокрушительный" удар. Однако над экс-клоуном потешаются даже в США.

Так, бывшему аналитику американской разведки Реймонду Макговерну потребовалось всего три слова, чтобы загнать в ловушку распушившего хвост президента. Американский эксперт дал интервью ведущему Эндрю Наполитано на YouTube. В беседе про контрнаступление американец с иронией пропел вопрос из трех слов:

"А где Залужный?"

О состоянии начальника Вооруженных сил Украины Валерия Залужного ходит немало слухов. Некоторые считают, что высокопоставленный украинец тяжело ранен или даже уже скончался.

Американский аналитик обратил внимание, что контрудар без руководителя армии представить сложно. При этом Залужный не появлялся на людях почти месяц. Американец уверен, что Зеленский всеми силами пытается скрыть недееспособность главнокомандующего армии. В такой ситуации разговоры о контрнаступе вызывают лишь смех.

Напомним, ранее стало известно, что украинские боевики безжалостно обстреляли пункт временного размещения граждан в Белгородской области. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: YouTube-канал Judging Freedom ✓ Надежный источник
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