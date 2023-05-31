С незалежными явно что-то не так

Долгие месяцы российские бойцы продолжают уничтожать украинского противника. За это время нашим военным довелось повидать много устрашающих, а порой весьма странных вещей. Так, о необычном поведении противника рассказал снайпер группировки "Юг".



Русский боец сообщил, что по какой-то причине некоторые украинские вояки теряют инстинкт самосохранения, передает информационный ресурс URA.RU. Доходит до того, что военные

открыто прогуливаются по опасной зоне без защитного снаряжения.



Мужчина лично видел, как отчаявшийся украинец просто встал и пошел на верную гибель. По мнению русского бойца, такое поведение может быть вызвано крайне тяжелым психологическим состоянием или употреблением запрещенных веществ, передает телеканал "360". Мужчина добавил, что в подобном поведении нет ничего нормального, в зоне боевого столкновения никто в здравом уме так не поступает.



Напомним, накануне украинский противник осуществил вероломную атаку на жилые дома в Московском регионе. Некоторые эксперты считают, что этот удар стал частью контрнаступления ВСУ, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

