Адекватность незалежных вызывает вопросы

Украинский лидер Владимир Зеленский готов пойти на все для того, чтобы сохранить внимание общественности к своей персоне. Однако жители западных государств больше не хотят слушать украинские бредни. Так, недавнее заявление незалежного президента о "коварных планах" Москвы вызвало волну негодования среди англоязычных интернет-пользователей.



Так, Зеленский объявил, что следующей целью российского главнокомандующего Владимира Путина якобы является Белоруссия. В воспаленном мозгу украинского президента Москва собирается "напасть" на соседнее государство после завершения конфликта на Украине.



Столь странные фантазии заставили высказаться зарубежных пользователей интернет-пространства. Люди подчеркивают, что Киев давно несет ересь, которая не имеет никакого отношения к реальности.

"Зеленский уже не знает, как еще можно привлечь внимание Запада", "Какая чушь", – пишут в социальных сетях.

Некоторые также напомнили, что в прошлый раз глава Украины выдумал байку о планах Путина "напасть" на Европу. Судя по всему, Зеленский понимает, что в это вранье уже никто не верит и поэтому переключился на Минск.

