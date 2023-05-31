Российские бойцы блестяще справились с задачей

Сегодня, 31 мая, стало известно о важном достижении Вооруженных сил нашей страны. В главном оборонном ведомстве заявили, что российскими военнослужащими был уничтожен последний боевой корабль Украины.



Судно "Юрий Олефиренко" стояло в одесском порту, где и получило мощный удар от Воздушно-космических сил в России. Важной новостью с общественностью поделился генерал-лейтенант Игорь Конашенков.



Высокопоставленный представитель Министерства обороны сообщил, что российские бойцы отправили украинский боевой корабль на морское дно 29 мая.



Напомним, данное судно было принято в состав советского флота в 1971-м году. Когда Крымская республика воссоединилась с нашей страной, корабль некоторое время был под контролем России, позже его вернули Незалежной и отбуксировали в Одессу.



В то же время, украинский противник продолжает бить по мирным российским городам. Журналисты "Пятого канала" показали видеозапись с последствиями обстрела Белгородской области боевиками. В результате атаки на многострадальный город Шебекино несколько человек получили серьезные ранения.