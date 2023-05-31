Белый дом назвал дату масштабного наступления ВСУ

Белый дом назвал дату масштабного наступления ВСУ
Владимир Зеленский. Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/www.globallookpress.com
И пообещал Зеленскому еще военных игрушек

Украинские войска намерены перейти к наступлению летом, Соединенные Штаты работают в тесном контакте над этим вопросом с Киевом. Об этом сообщили в Белом доме сегодня, 31 мая.

В оказание помощи для режима Владимира Зеленского Вашингтон намерен выделить Киеву новый военный пакет. Координирующий стратегические коммуникации в Совете нацбезопасности США Джон Кирби уточнил, что украинская сторона, по мнению Белого дома, должна обладать всем необходимым для ударов по российской армии.

В течение лета американцы намерены поставлять для ВСУ "оборонительные системы". Однако называть конкретные сроки Кирби отказался.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Британия является законной военной целью российской армии на Украине – поводом стали слова министра обороны королевства Джеймса Клеверли, заявившего, что у Киева есть право для ударов по российским регионам, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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