Россия нанесла страшный удар по зданию ГУР Украины в Киеве - СМИ

Глава украинской разведки пообещал "мстить"

Медиа сообщают о публикации фотографий, подтверждающих предполагаемый ракетный удар по зданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Этому предшествовало заявление в МО РФ, где сообщили, что российская сторона нанесла удары по ряду пунктов "принятия решения" противника.

Заявление от российского оборонного ведомства последовало после того, как РФ ударила баллистическими ракетами по ряду объектов в Киеве. После этого глава ГУР Кирилл Буданов выпустил видеообращение с обещанием "отомстить за удары". Сам руководитель управления, пишут в медиа, никогда не появляется в этом штабе.

Подробные результаты предполагаемого удара по зданию ГУР в Киеве пока не имеют публичной огласки и подробностей. Однако городская администрация на несколько дней перекрыла мост, проходящий мимо штаба ГУР.

Тем не менее, на фото можно разглядеть заметно почерневшие стены. По некоторым данным, объект получил лишь незначительные повреждения из-за прилета "Кинжала", который атаковал другую цель.