Макрон посоветовал Украине готовиться к смерти

Если она провалит контрнаступление

Коллективный Запад должен пересмотреть военную поддержку Украины – придется, по всей видимости, готовиться к затяжному военному конфликту, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

В ходе выступления на братиславском форуме безопасности Globsec лидер европейского государства напомнил, что Запад массово вооружает украинскую армию, не гарантируя самому Киеву мира. А для этого требуется выделение средств на предотвращение "любой агрессии".

Макрон выступил за "ощутимые гарантии" для Украины, не став объяснять, что понимает под таковыми. Вместе с тем французский лидер указал, что провал украинского контрнаступления НАТО будет расценивать как необходимость "откалибровать" поддержку в виде вооружения и припасов.

В ином же случае успех наступления ВСУ, считает Макрон, гарантирует переход к дипломатии и переговорам с Россией о заключении мира.