Макрон посоветовал Украине готовиться к смерти

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Коллективный Запад должен пересмотреть военную поддержку Украины – придется, по всей видимости, готовиться к затяжному военному конфликту, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
В ходе выступления на братиславском форуме безопасности Globsec лидер европейского государства напомнил, что Запад массово вооружает украинскую армию, не гарантируя самому Киеву мира. А для этого требуется выделение средств на предотвращение "любой агрессии".
Макрон выступил за "ощутимые гарантии" для Украины, не став объяснять, что понимает под таковыми. Вместе с тем французский лидер указал, что провал украинского контрнаступления НАТО будет расценивать как необходимость "откалибровать" поддержку в виде вооружения и припасов.
В ином же случае успех наступления ВСУ, считает Макрон, гарантирует переход к дипломатии и переговорам с Россией о заключении мира.
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