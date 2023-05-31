Макрон посоветовал Украине готовиться к смерти

Макрон посоветовал Украине готовиться к смерти
IMAGO/Jonathan Rebboah/www.globallookpress.com
Если она провалит контрнаступление

Коллективный Запад должен пересмотреть военную поддержку Украины – придется, по всей видимости, готовиться к затяжному военному конфликту, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

В ходе выступления на братиславском форуме безопасности Globsec лидер европейского государства напомнил, что Запад массово вооружает украинскую армию, не гарантируя самому Киеву мира. А для этого требуется выделение средств на предотвращение "любой агрессии". 

Макрон выступил за "ощутимые гарантии" для Украины, не став объяснять, что понимает под таковыми. Вместе с тем французский лидер указал, что провал украинского контрнаступления НАТО будет расценивать как необходимость "откалибровать" поддержку в виде вооружения и припасов.

В ином же случае успех наступления ВСУ, считает Макрон, гарантирует переход к дипломатии и переговорам с Россией о заключении мира.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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