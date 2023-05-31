Стратегия Кремля загнала Зеленского в тупик

Стратегия президента Владимира Путина поставила в тупик киевский режим: с одной стороны, Запад угрожает свернуть военную поддержку при отсутствии успехов и требует переговоров с Москвой, с другой – российское руководство, которая принципиально отвергнет установление националистической идеологии на Западной Украине при обсуждении территориального вопроса, считает бывший разведчик США Скотт Риттер.

Аналитик пояснил, что в этом случае теряет смысл сама денацификация, как одна из целей СВО, объявленной Кремлем в конце февраля 2022 года. Потому продолжение действующего курса для Киева чревато потерей Одесской, Харьковской и Днепропетровской областей. ВСУ уже несут крупнейшие потери, а российские войска держат под контролем всю фронтовую линию.

Однако, подчеркивает Риттер, многое определится после того, как Киев созреет для переговоров.

"Если они продолжат в том же духе, трудно сказать, сохранят ли они контроль над Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях", – высказался эксперт.

Ранее Риттер называл разделение Украины между Польшей и Россией единственным разумным вариантом для урегулирования военного конфликта и установления мира.