Стратегия Кремля загнала Зеленского в тупик

Стратегия Кремля загнала Зеленского в тупик
Владимир Путин. Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/www.globallookpress.com

Стратегия президента Владимира Путина поставила в тупик киевский режим: с одной стороны, Запад угрожает свернуть военную поддержку при отсутствии успехов и требует переговоров с Москвой, с другой – российское руководство, которая принципиально отвергнет установление националистической идеологии на Западной Украине при обсуждении территориального вопроса, считает бывший разведчик США Скотт Риттер.

Аналитик пояснил, что в этом случае теряет смысл сама денацификация, как одна из целей СВО, объявленной Кремлем в конце февраля 2022 года. Потому продолжение действующего курса для Киева чревато потерей Одесской, Харьковской и Днепропетровской областей. ВСУ уже несут крупнейшие потери, а российские войска держат под контролем всю фронтовую линию.

Однако, подчеркивает Риттер, многое определится после того, как Киев созреет для переговоров. 

"Если они продолжат в том же духе, трудно сказать, сохранят ли они контроль над Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях", – высказался эксперт.

Ранее Риттер называл разделение Украины между Польшей и Россией единственным разумным вариантом для урегулирования военного конфликта и установления мира.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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