Киев послал Москве сигнал "доброй воли"

Киев послал Москве сигнал "доброй воли"
Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Украинцы намекнули на провал предстоящего наступления

В преддверии украинского контрнаступления министр обороны Украины Алексей Резников послал неожиданный сигнал, который можно рассматривать как жест "доброй воли" по отношению к России. Об этом пишет китайское издание Tencent.

По словам журналистов, в последние пять месяцев украинская сторона постоянно делает вбросы о собственном наступлении, при этом откладывая его на неопределенный срок. Вероятно, Киев отказывается идти в бой без американских истребителей. Однако Запад регулярно говорит о том, что раньше осени поставок не будет.

"На этом фоне отношение украинской стороны претерпело огромные изменения, и России внезапно был направлен сигнал доброй воли", -указывается в статье.

После нападения ДРГ на Белгородскую область Резников заявил, что украинские власти хотят хороших отношений с Россией, подобных тем, что сейчас установлены между Киевом и Варшавой. 

Эксперты считают, что слова украинского министра обороны были связаны с тем, что он осознает реальные возможности украинской армии и не верит в успех предстоящего контрнаступления. 

Ранее украинские власти заявили, что недовольны темпами военной помощи со стороны Канады. При этом Резников выражал надежду, что в дальнейшем страна будет строго придерживаться своих обязательств в отношении Киева, передает "Радио 1".

Источник: ПолитРоссия
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