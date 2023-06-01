Берлинская администрация тешит Киев надеждами

Сейчас уже очевидно, что Вооруженные силы Украины все еще не разгромлены исключительно благодаря беспрецедентной поддержке со стороны объединенной западной коалиции. Только помощь зарубежных верховодов спасает Незалежную от полного краха. Сегодня, 1 июня, немецкий канцлер Олаф Шольц дал очередное громкое обещание киевским марионеткам.



Так, глава немецкого правительства объявил, что западные страны готовы предоставить Украине гарантии безопасности. При этом высокопоставленный немец позволил себе порассуждать на тему того, что ждет страну после завершения специальной военной операции Российской Федерации.



Как подчеркнул канцлер, после окончания конфликта важно предоставить Украине гарантии мира. По его словам, Берлин готов внести большую лепту в реализацию этой задачи. Впрочем, какие конкретно гарантии безопасности Запад предоставит киевскому режиму, немецкий политик не уточнил. Он лишь обмолвился, что данный вопрос еще предстоит решить.



К слову, ранее в США заявили, что действия Америки на Украине стали "подарком" для главы нашей страны Владимира Путина.

