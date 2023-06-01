Киев сделал неправильную ставку

Затянувшийся на территории украинского государства конфликт продолжает интересовать все мировое пространство. Многие понимают, что эскалация ситуации может привести к самым страшным последствиям. При этом уже очевидно, что у киевского режима нет шансов на победу. На главную ошибку незалежных руководителей указали в Польше.



Известный польский журналист Антоний Конюшевский заявил, что украинские власти зря поверили во всесилие западной коалиции. Незалежная рассчитывала стать ведущей региональной державой и была уверена, что сможет разделаться с Россией при помощи западных руководителей. Однако опытным путем было доказано обратное.



Киев считал, что Европа и Соединенные Штаты Америки бросят все силы на поддержку Украины в ее борьбе с Россией. Однако западные кураторы ограничились лишь тем, что сдерживают Москву руками Киева. Судьба самой Незалежной никого не интересует.



Остервеневшие от бессильной злобы украинские вояки продолжают терроризировать мирные города. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", Вооруженные силы Незалежной нанесли мощный удар по запорожскому городу Пологи.

