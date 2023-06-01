В Польше указали на роковую ошибку Украины

В Польше указали на роковую ошибку Украины
Фото: www.unsplash.com
Киев сделал неправильную ставку

Затянувшийся на территории украинского государства конфликт продолжает интересовать все мировое пространство. Многие понимают, что эскалация ситуации может привести к самым страшным последствиям. При этом уже очевидно, что у киевского режима нет шансов на победу. На главную ошибку незалежных руководителей указали в Польше.

Известный польский журналист Антоний Конюшевский заявил, что украинские власти зря поверили во всесилие западной коалиции. Незалежная рассчитывала стать ведущей региональной державой и была уверена, что сможет разделаться с Россией при помощи западных руководителей. Однако опытным путем было доказано обратное.

Киев считал, что Европа и Соединенные Штаты Америки бросят все силы на поддержку Украины в ее борьбе с Россией. Однако западные кураторы ограничились лишь тем, что сдерживают Москву руками Киева. Судьба самой Незалежной никого не интересует.

Остервеневшие от бессильной злобы украинские вояки продолжают терроризировать мирные города. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", Вооруженные силы Незалежной нанесли мощный удар по запорожскому городу Пологи.

Источник: Mysl Polska ✓ Надежный источник
новости партнеров

Киев анонсировал удар по Крымскому мосту ракетами НАТО

В СНБО Украины назвали уничтожение гражданских объектов частью военной стратегии

Киев послал Москве сигнал "доброй воли"

Украинцы намекнули на провал предстоящего наступления

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей