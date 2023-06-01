"Кому вы верите?": в Киеве бьют в набат из-за неизбежной катастрофы

"Кому вы верите?": в Киеве бьют в набат из-за неизбежной катастрофы
Фото: www.unsplash.com
Участи незалежных не позавидуешь

Действия украинского лидера Владимира Зеленского направлены исключительно на извлечение собственной выгоды. Президенту давно наплевать на родную страну и ее жителей. Все, что сейчас интересует пана президента – узурпация власти. С таким заявлением выступил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Известный украинский политолог с ужасом наблюдает за тем, что происходит в его родной стране. Специалист видит, что Зеленский ведет государство на убой. Катастрофическое положение Украины очень пугает эксперта.

Соскин подчеркнул, что Зеленский давно израсходовал свой кредит доверия. Все громкие заявления и обещания остались на уровне красивых баек. На самом деле Зеленский добивается одного – установления собственной диктатуры.

"Кому вы верите? Зеленскому? Возьмите просто и напишите все, что он обещал. Что он из этого исполнил?" – задал риторический вопрос политолог.

Соскин напомнил, что страну возглавляет бывший комик, который явно начал страдать манией величия.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
новости партнеров

В США пошли на хитрый обман с атакой дронов на Москву

Американский телеканал выдумал небылицу

Киев послал Москве сигнал "доброй воли"

Украинцы намекнули на провал предстоящего наступления

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей