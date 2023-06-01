"Кому вы верите?": в Киеве бьют в набат из-за неизбежной катастрофы

Участи незалежных не позавидуешь

Действия украинского лидера Владимира Зеленского направлены исключительно на извлечение собственной выгоды. Президенту давно наплевать на родную страну и ее жителей. Все, что сейчас интересует пана президента – узурпация власти. С таким заявлением выступил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.



Известный украинский политолог с ужасом наблюдает за тем, что происходит в его родной стране. Специалист видит, что Зеленский ведет государство на убой. Катастрофическое положение Украины очень пугает эксперта.



Соскин подчеркнул, что Зеленский давно израсходовал свой кредит доверия. Все громкие заявления и обещания остались на уровне красивых баек. На самом деле Зеленский добивается одного – установления собственной диктатуры.

"Кому вы верите? Зеленскому? Возьмите просто и напишите все, что он обещал. Что он из этого исполнил?" – задал риторический вопрос политолог.

Соскин напомнил, что страну возглавляет бывший комик, который явно начал страдать манией величия.

