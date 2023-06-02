Армия Украины опозорилась с тактикой НАТО в Запорожье

Армия Украины опозорилась с тактикой НАТО в Запорожье
Фото: www.unsplash.com
Украинцы пытаются вывернуться из безвыходной ситуации

Положение дел бойцов украинской армии оставляет желать лучшего. Наши военные продолжают громить противника – ВСУ несут колоссальные потери в живой силе и технике. Однако главари киевского режима не собираются сдаваться и готовы использовать любые способы изменить ситуацию. Выяснилось, что украинские вояки в Запорожье стали активно использовать тактику НАТО.

Такой информацией с журналистами поделился российский комбат с позывным "Крым". Военный сообщил, что противник применяет комбинированную технику: явно прослеживается использование наработок советской школы, а также приемы Североатлантического альянса, передает телеканал "360".

Комбат отметил, что во время вооруженных стычек с противником чувствуется влияние западной военной школы, сообщает телеканал RT. Впрочем, это не позволяет украинцам достичь каких-либо успехов на Запорожском фронте. Инициатива остается в руках бойцов Армии России.

Более того, незалежные бездумно применяют приемчики натовцев. Например, недавний наскок с пикапами завершился провалом, отмечает "Радио 1". Как пояснил комбат, под Запорожьем несколько другой характер местности и "внезапная" атака украинского противника никого не застала врасплох. Своеобразный ландшафт ставит в тупик западных инструкторов, которые привыкли воевать в других условиях.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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