Украинцы пытаются вывернуться из безвыходной ситуации

Положение дел бойцов украинской армии оставляет желать лучшего. Наши военные продолжают громить противника – ВСУ несут колоссальные потери в живой силе и технике. Однако главари киевского режима не собираются сдаваться и готовы использовать любые способы изменить ситуацию. Выяснилось, что украинские вояки в Запорожье стали активно использовать тактику НАТО.



Такой информацией с журналистами поделился российский комбат с позывным "Крым". Военный сообщил, что противник применяет комбинированную технику: явно прослеживается использование наработок советской школы, а также приемы Североатлантического альянса, передает телеканал "360".



Комбат отметил, что во время вооруженных стычек с противником чувствуется влияние западной военной школы, сообщает телеканал RT. Впрочем, это не позволяет украинцам достичь каких-либо успехов на Запорожском фронте. Инициатива остается в руках бойцов Армии России.



Более того, незалежные бездумно применяют приемчики натовцев. Например, недавний наскок с пикапами завершился провалом, отмечает "Радио 1". Как пояснил комбат, под Запорожьем несколько другой характер местности и "внезапная" атака украинского противника никого не застала врасплох. Своеобразный ландшафт ставит в тупик западных инструкторов, которые привыкли воевать в других условиях.

