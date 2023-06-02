Блинкен обозначил главную выгоду США из конфликта на Украине

Блинкен обозначил главную выгоду США из конфликта на Украине
Фото: www.unsplash.com
Американцы везде проследуют свои интересы

Ситуация, развернувшаяся на территории украинского государства, оказывает колоссальное влияние на многие страны. Территория Незалежной стала полем игры сильнейших мировых держав. О главной выгоде, которую вашингтонская администрация извлекла из украинского конфликта, рассказал госсекретарь Америки Энтони Блинкен.

По словам высокопоставленного американца, сложившаяся ситуация позволила Вашингтону усилить свои возможности реагирования на угрозы со стороны Китайской Народной Республики. Судя по всему, Белый Дом радует тот факт, что ему удалось вклиниться в чужой конфликт и руками киевских марионеток наносить удары по стратегическому сопернику – России.

Можно предположить, что Соединенные Штаты рассчитывают на подобное развитие событий в отношении Поднебесной.

"Конфликт на Украине усилил возможности США отвечать на потенциальные угрозы, исходящие от Китая", – заявил американский политический деятель.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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