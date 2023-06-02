Киевский режим оказался бессилен

На протяжении нескольких месяцев украинские власти заявляют, что в самое ближайшее время Вооруженные силы этой страны якобы пойдут в контрнаступление. Однако контрудар постоянно откладывается. Истинную причину такого приложения дел обозначил отставной американский разведчик Скотт Риттер.



Опытный американский специалист напомнил, что Армия России регулярно наносит разгромные удары по местам скопления украинских боевиков. Именно поэтому Вооруженные силы Незалежной не могут собраться для нанесения контрудара.



Риттер отметил, что именно оперативное уничтожение любого скопления сил противника не дает Киеву создать ударный кулак для нападения на позиции российской армии.

"Любое скопление сил ВСУ тут же попадает под удар самолетов, ракет и артиллеристов РФ", – отметил американский аналитик.

Отставной разведчик подчеркнул, что украинские вояки не могут сравниться в огневой мощи с Вооруженными силами России, поэтому распиаренное контрнаступление не только обречено на провал, но даже не может начаться.

