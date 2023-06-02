Киеву не нужны переговоры и лишние советчики

Дипломатия начнется тогда, когда весь российский контингент будет выведен из Украины. Такое заявление сделал представитель министерства иностранных дел страны Олег Никоненко, отвечая таким образом на призыв Венгрии не доводить ситуацию до контрнаступательных действий Киева и срочно посадить участников конфликта за стол переговоров.

Никоненко же заявил, что прекращение боевых действий в присутствии российских войск в регионе лишь "заморозит статус-кво", а сами атаки ВС РФ по тылу противника служат подтверждением о неготовности Москвы к такому диалогу.

Николенко также потребовал от премьера Венгрии Виктора Орбана осуждения действий России и призывов к ее полной международной изоляции.

Глава венгерского кабмина ранее сообщил, что может оценить масштаб потерь нападающих при численном превосходстве обороняющихся как 3:1 – даже располагая таким небольшим армейским опытом, как полтора года срочной службы. Ситуация в итоге выльется в "кровавую войну".